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مقتل شخصين في مظاهرات ضد رئيس الكونغو
2018/02/26 | 05:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن شخصين قتلا كما أصيب العشرات، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، عندما قامت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقمع مظاهرات قادتها الكنيسة ضد الرئيس جوزيف كابيلا.

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