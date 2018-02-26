مقتل شخصين في مظاهرات ضد رئيس الكونغو

2018/02/26 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن شخصين قتلا كما أصيب العشرات، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، عندما قامت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقمع مظاهرات قادتها الكنيسة ضد الرئيس جوزيف كابيلا.

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