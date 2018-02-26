مانيلا تصر على تحقيق مكاسب لعمالها بالكويت

2018/02/26 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانيلا تصر على تحقيق مكاسب لعمالها بالكويتالكويت – تكثّفت الاتصالات بين الكويت والفلبين لحلّ الخلاف بشأن ملف العمال الفلبينيين الذين تقول مانيلا إنّهم يتعرّضون لسوء المعاملة أثناء وجودهم على الأراضي الكويتية.ورغم إعلان القبض على المواطن اللبناني وزوجته المتهمين بقتل عاملة منزلية فلبينية وتخزين جثّتها داخل فريزر في شقة سكنية بالكويت، أبقت الحكومة الفلبينية الملف مفتوحا معلنة على لسان وزير العمل فيها، أن رفع الحظر على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت يظل بيد الرئيس رودريغو دوتيرتي.وتبدو مانيلا مصرة على عدم إقفال الملف قبل تحصيل مكاسب ملموسة لعمّالها في الكويت.وأعلن مصدر بوزارة العمل الفلبينية أنّ وفدا ثانيا من الوزارة سيزور الكويت خلال الأيام المقبلة لمناقشة اقتراح توقيع اتفاقية بين البلدين تخص أوضاع هؤلاء العمال.وذكر الوزير سيلفستر بيلّو ردا على سؤال حول ما إذا كان سيصدر توصية حول وقف حظر إرسال العمال للكويت “المهم هو أن توقع الكويت على مذكرة تفاهم لحماية العمال الفلبينيين لديها..وإذا فعل الكويتيون ذلك فإن هناك احتمالا بأن يرفع الرئيس الحظر”.

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