مختبر السرديات يصدر كتابه السنوي الجديد

2018/02/26 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مختبر السرديات يصدر كتابه السنوي الجديدالدار البيضاء (المغرب)- في خمسة فصول متنوعة تشغل 305 صفحة من الحجم الكبير، أصدر مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء الكتاب السنوي لأعمال المختبر بعنوان “النص وهوية المعنى”، ويضم منتخبات من مقالات استكتبها وأخرى من ندوات ولقاءات للمختبر خلال سنة 2017.وقد جاء الكتاب في خمسة فصول، أربعة منها عبارة عن مقالات متنوعة ساهم فيها باحثون ونقاد من المغرب والعالم العربي، أما الفصل الخامس فقد انفرد بتوثيق أنشطة المختبر خلال سنة كاملة مع رصد لمناقشات أطاريح الدكتوراه.وقد كتب شعيب حليفي مقدمة للكتاب لافتا إلى أن 25 سنة مرت على تأسيس مختبر السرديات عام 1993، مثنيا على جهود المساهمين في المختبر.

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