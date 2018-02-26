كيم دومنيك : جريزمان قال نعم لبرشلونة

2018/02/26 | 06:10

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هاي كورة – تحدث الصحفي كيم دومنيك في برنامج تشيرنجيتو حيث قال انه لديه معلومات حول موافق جريزمان على الانتقال لبرشلونة في الصيف القادم .

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