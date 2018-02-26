هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية الماليزية

2018/02/26 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طائرة من طراز"آيرباص 330" تابعة لشركة "آيراسيا الماليزية"، هبوطا اضطراريا، في مدينة ناها بجزيرة أوكيناوا فى اليابان، وجاء ذلك وفقا لوكالة" كيودو" للأنباء.

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