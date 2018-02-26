الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية الماليزية
2018/02/26 | 06:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذت طائرة من طراز"آيرباص 330" تابعة لشركة "آيراسيا الماليزية"، هبوطا اضطراريا، في مدينة ناها بجزيرة أوكيناوا فى اليابان، وجاء ذلك وفقا لوكالة" كيودو" للأنباء.

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