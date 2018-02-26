عادات.... وتقاليد

2018/02/26 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادات....وتقاليدلقد ورثت شعوب العالم ومنها الشعب العربي وشعبنا العراقي الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي سادت في تاريخها القديم غير انه وطبقاً للتطور الاقتصادي الشامل في جميع دول هذا العالم ومنها دولنا العربية فقد اختفت الكثير من تلك العادات والتقاليد ذات الاصول الدينية والاساطير التي سادت داخل المجتمعات في تلك الازمنة وصارت من تراث الماضي وحلت محلها تقاليد وعادات اخرى تنسجم وتتوافق مع هذا التطور الذي اساسه العلم الحديث والتقدم التكنولوجي وتحول العالم كله بفضل وسائل الاتصالات والرحلات المباشرة بين مختلف الشعوب والمصالح الاقتصادية والعلاقات الثقافية بين الدول والمنظمات على اختلافها واقامةالمهرجانات على اختلافها والالعاب الرياضية الاقليمية والدولية واستخدامات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي الى قرية صغيرة حسب الوصف الشائع لهذا العالم اليوم من قبل جميع الناس وفي مختلف القارات٠ غير انه ومع ذلك فانه يجب الاعتراف من جانبنا جميعاً الان بانه وعلى الرغم من كل هذه التطورات العظيمة التي شملت مختلف المجالات في عصرنا فان الكثير من تلك العادات والتقاليد التي اختفت سنوات طويلة في عدة بلدان عربية وفي مقدمتها وطننا الاصلي العراق قد عادت للظهور مجددا ٠ان انتشار الفقر والبطالة وانهيار التعليم وانتشار الامية والشعور العام داخل صفوف الشعب في العراق بالياس قد رافقه وهذا امر طبيعي وجود مثل تلك المشاكل انتشار السحر والشعوذة في الشارع على ايدي مجاميع كبيرة جداً من الدجالين والمشعوذين الذين يذهب اليهم الفقراء طلباً لمساعدتهم في الحصول على عمل او على الرزق او على الشفاء من الامراض وهكذا ورغم ان السلطات الرسمية بدات حملة منظمة لملاحقة واعتقال اولئك المشعوذين والدجالين واحالتهم على المحاكم الا الكثير من هؤلاء المجرمين يجدون دائما طرقا للافلات من الشرطة ومواصلة جرائمهم تلك ٠ان من المؤسف والمؤلم حقا ان النخوه وروح التسامح بين العراقيين والاخوة ونكران الذات والوقوف مع بعضهم في الملمات وفي الافراح قد كادت تختفي بالكامل من الحياة في العراق التي كان سببها الاصلي الاحتلال ونشر الطائفية داخل المجتمع الا ان كل هذه الامور بدات تفقد زخمها وتتراجع الى الخلف وبدا الشعور المشترك للمواطنين بضرورة التكاتف والتعاون فيما بينهم لمواجهة الصعاب الاقتصادية والاجتماعية التي تشملهم جميعاً ياخذ مكانه المطلوب منه والطبيعي في الوقت الحاضرابتسام كلشامريكا - اوهايو

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