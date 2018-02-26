2018/02/26 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر" تصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 108 ملايين دولار.

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