توماس رونسيرو مباراة برشلونة و جيرونا كانت مجرد حفلة بين اصدقاء

2018/02/26 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تحدث الصحفي توماس رونسيرو في برنامج تشيرتجيتو انه لم يشاهد لقاء جيرونا و برشلنة كمباراة بين متنافسيان لكن شاهدها بين صديقان فحتى و ان خسر جيرونا فهم سعداء لانهم خسروا لصالح اصدقائهم في كتالونيا .

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