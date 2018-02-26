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توماس رونسيرو مباراة برشلونة و جيرونا كانت مجرد حفلة بين اصدقاء
2018/02/26 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تحدث الصحفي توماس رونسيرو في برنامج تشيرتجيتو انه لم يشاهد لقاء جيرونا و برشلنة كمباراة بين متنافسيان لكن شاهدها بين صديقان فحتى و ان خسر جيرونا فهم سعداء لانهم خسروا لصالح اصدقائهم في كتالونيا .

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