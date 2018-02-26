أخبار الزمالك | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة طلائع الجيش

2018/02/26 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 لاستضافة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وسيدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينه على تحقيق انتصاره السادس على التوالي لأول مرة منذ وصول إيهاب جلال إلى مقعد قيادة الفريق.





يحتل أبناء القلعة البيضاء المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعوها من 26 لقاء، متقدماً بنقطةٍ واحدة على الإسماعيلي صاحب المركز الثالث، والذي له مباراةً مؤجلة ضد المصري الذي يأتي رابعاً بـ45 نقطة، أما الصدارة فيحلق فيها الأهلي منفرداً برصيد 69 نقطة، أي بفارق 21 نقطة عن الزمالك أقرب المنافسين.



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ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن أبرز الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة الثلاثاء.





غيابات الزمالك - الإصابات والإيقافات

قرر إيهاب جلال عدم استدعاء الثنائي أيمن حفني وعبد الله جمعة للقاء الزمالك وطلائع الجيش، وذلك حتى يحصلا على قدراً من الراحة ولتجنب إصابتهما قبل لقاء الفارس الأبيض في كأس الكونفدرالية يوم 7 مارس المقبل.





سيغيب عن القلعة البيضاء بداعي الإصابة كلاً من "نانا بوكو، مؤيد العجان، محمد مجدي، باسم مرسي، أحمد رفعت"، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب بسبب الإيقاف.





التشكيل المتوقع سيبدأ إيهاب جلال بنفس خطته التي اعتاد اللعب بها في المباريات الأخيرة، ولم يغير كثيراً في الأسماء للحفاظ على قوام الفريق أملاً في تحقيق النصر السادس على التوالي.





التشكيل | 4-2-3-1

أحمد الشناويمعروف يوسف - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمدي النقازمحمود عبد العزيز - طارق حامدمحمد عنتر - عماد فتحي - أحمد مدبوليكابونجو كاسونجو

أخبار طلائع الجيش والتشكيل المتوقع

سيدخل طلائع الجيش اللقاء وهو جريحاً من خسارته من بتروجيت في الجولة السابقة من الدوري المصري بنتيجة (2-1)، حيث توقف رصيده عند النقطة 32 في المركز الـ11، بفارق الأهداف عن الأسيوطي صاحب المركز العاشر، ونقطتين من الداخلية الـ12، ونقطتين من بتروجيت المحتل للمركز التاسع.





سيفتقد حلمي طولان لأهم أسلحته الهجومية أمام الزمالك، حيث سيغيب صلاح أمين بداعي الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة السابقة ضد الفريق البترولي، ومن المتوقع أن يكون تشكيل زعيم أندية الجيش كالتالي:

التشكيل | 4-4-2

محمد بسامعاصم صلاح - علي مهاب - خالد سطوحي - أحمد فوزيمؤمن إبراهيم - عبد العزيز توفيقتالا ندياي - محمد رزق - عمرو المنوفيمحمد أشرف

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 ميلادياً، 11 جمادى الآخرة 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة؛ وسيتم نقل المباراة على قنوات دي إم سي سبورت، النيل للرياضة وأون سبورت.





المباراة الزمالك - طلائع الجيش الموعد الثلاثاء 27 فبراير 2018 ميلادياً، 11 جمادى الآخرة 1439 هجرياً 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد القاهرة الدولي الحكم لم يتحدد بعد القناة الناقلة Nile Sport, dmc SPORTS, ON Sport

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