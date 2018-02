2018/02/26 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، خلال لقاءه رئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي، انهاء كل التوترات وتحقيق التنمية الاقتصادية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن الجبوري ناقش خلال لقاءه في العاصمة القطرية الدوحة، محمد الخلفي، الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في حل المشاكل ومواجهة التحديات والعمل على تحقيق استقرار دائم يفضي الى انهاء كل التوترات وتحقيق التنمية الاقتصادية”.

واوضح البيان أنه “تم أيضا استعراض سبل التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني، وتعزيز التواصل الثنائي، وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.”

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يبحث مع نظيره القطري فتح آفاق جديدة من العمل المشترك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يبحث مع نظيره القطري فتح آفاق جديدة من العمل المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).