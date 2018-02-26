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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد
2018/02/26 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/02/26 | 18:40.

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