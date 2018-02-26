2018/02/26 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/02/26 | 18:40.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات خاصة بليبيا تستهدف 24 كيانا و7 سفن و6 أفراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).