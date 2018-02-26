الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


ايران تعلن توقف مشروع استيراد نفط كركوك لاسباب امنية
2018/02/26 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، ان اسبابا امنية تحول دون تنفيذ مشروع تصدير نفط كركوك الى ايران عبر الصهاريج.  

ونقلت وكالة ايسنا الايرانية عن حميد حسيني قوله انه لاسباب تتعلق بعدد من الموضوعات المتعلقة بالاوضاع الامنية فان ايران لا تستطيع تنفيذ مشروع تصدير نفط كركوك عبر الصهاريج الى ايران.

واضاف حسيني ان ايران ليس لها اجهزة اشعة اكس لفحص الصهاريج التي تريد العبور من الجانب العراقي الى اراضي بلده.

وكانت طهران وبغداد قد اتفقتا على تصدير 60 الف برميل من نفط كركوك يوميا الى ايران وبالمقابل تقوم الاخيرة بتسليم العراق النفط من الحدود الجنوبية.

كما اتفق الطرفان على ارسال 30 الف برميل من نفط كركوك يوميا الى مصافي محافظة كرمنشاه الايرانية مقابل قيام ايران بتزويد العراق بالمشتقات النفطية.

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