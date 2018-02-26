بالفيديو: امتعاض شعبي في العراق... والسبب خدمة الانترنيت!

2018/02/26 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تشغل الشارع العراقي هذه الايام التطورات السياسية الجارية في البلاد، بل يتركز الحديث على ضعف خدمة الانترنيت، الامر بات الحديث السائد بين الاوساط الشعبية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء حيث تشهد البلاد رداءة في الخدمة المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية.ويأتي هذا في وقت عبّر فيه مواطنون عن امتعاضهم وسخطهم الشديدين نتيجة تردي خدمة الأنترنيت، موجهين أصابع الاتهام إلى الشركات الأهلية الموفرة لهذه الخدمة فضلاً عن وزارة الاتصالات التي عزت في بيانات صحافية عدة أصدرتها بهذا الشأن السبب إلى وجود قطع في الكابل البحري.

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