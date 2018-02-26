الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


واع / تسرب لغاز الكلور في التاجي يؤدي الى حالات اختناق واخلاء المدارس والدوائر الحكومية وبعض الاحياء في القضاء
2018/02/26 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / تسرب لغاز الكلور في التاجي يؤدي الى حالات اختناق واخلاء المدارس والدوائر الحكومية وبعض الاحياء في القضاء

26/02/2018 18:30:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / التاجي / خاص

ادى تسرب غاز الكلور من ثمان قناني متروكة صباح اليوم الاثنين الى حلات اختناق واخلاء للمباني الحكومية والمدارس وبعض الاحيا القريبة من مركز قضاء التاجي شمال بغداد.

وذكر شهود عيان لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث وباشرت بمعالجة مكان التسرب موضحا ان بعض الاصابات تم نقلها الى المستشفى من بينها رجل اطفاء.

وبين الشهود ان الحادث سبب هلع ورعب في نفوس المواطنيين القريبين من الحادث مما ادى الى نزوحهم عن المكان الى مناطق مجاوره.

وطلبت السلطات من جميع مدارس القضاء اخلاء الطلبة فورا كاجراء احترازي لتجنب الاصابة بالاختناق

ويذكر ان هذه القناني متروكة منذ العام 2003 وتعود الى دائرة ماء التاجي.

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / تسرب لغاز الكلور في التاجي يؤدي الى حالات اختناق واخلاء المدارس والدوائر الحكومية وبعض الاحياء في القضاء) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / تسرب لغاز الكلور في التاجي يؤدي الى حالات اختناق واخلاء المدارس والدوائر الحكومية وبعض الاحياء في القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).


كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إقليم كوردستان يقرر زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين
⋙ زوجة عربية تطلب الخلع من زوجها بعد أن سرق كليتها
⋙ نيفيل يسخر من محمد صلاح
⋙ 🔴 كريستيانو: أحياناً أنظر للمرآة وأسب نفسي
⋙ مستشار خامنئي يتحدث عن "التوغل" الأمريكي "السري والخفي" في العراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: امتعاض شعبي في العراق... والسبب خدمة الانترنيت!
⋙ فيديو: اهم ما جاء في لقاء النائب عقيل عبد حسين لوكالة SNG
⋙ بالصور.. نساء تتزوج من الشجر في المكسيك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد