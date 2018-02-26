2018/02/26 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تسرب لغاز الكلور في التاجي يؤدي الى حالات اختناق واخلاء المدارس والدوائر الحكومية وبعض الاحياء في القضاء

26/02/2018 18:30:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / التاجي / خاص

ادى تسرب غاز الكلور من ثمان قناني متروكة صباح اليوم الاثنين الى حلات اختناق واخلاء للمباني الحكومية والمدارس وبعض الاحيا القريبة من مركز قضاء التاجي شمال بغداد.

وذكر شهود عيان لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث وباشرت بمعالجة مكان التسرب موضحا ان بعض الاصابات تم نقلها الى المستشفى من بينها رجل اطفاء.

وبين الشهود ان الحادث سبب هلع ورعب في نفوس المواطنيين القريبين من الحادث مما ادى الى نزوحهم عن المكان الى مناطق مجاوره.

وطلبت السلطات من جميع مدارس القضاء اخلاء الطلبة فورا كاجراء احترازي لتجنب الاصابة بالاختناق

ويذكر ان هذه القناني متروكة منذ العام 2003 وتعود الى دائرة ماء التاجي.

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