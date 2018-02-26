2018/02/26 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت أفندي "أردوغان لا يعرف أي قانون عندما يتعلق الامر بالحرب فهو ينتهك القوانين السياسية والعسكرية وحتى الدولية دون رادع".

واضافت أفندي "حين يعبر اردوغان الحدود الدولية لتنفيذ مشاريعه التوسعية وحين لا يقوم المجتمع الدولي بإيقافه فحينها يجب أن نتوقع منه تحركات من هذا القبيل".

ولفتت أفندي الى أنها ليست على علم بالتفاصيل الدقيقة لاعتقال زوجها فيما اشارت الى أن مسلم كان في التشيك لحضور مؤتمر ثم تم اعتقاله من قبل الشرطة التشيكية.

وذكرت زوجة صالح مسلم انها لا تعرف مدى تورط الدولة التركية في اعتقال زوجها.

وشغل صالح مسلم منصب الرئيس المشترك لحزب الإتحاد الديمقراطي بين عامي 2010 حتى عام 2017.

وكانت السلطات التركية قد أدرجت صالح مسلم على لائحة المطلوبين في وقت سابق من هذا الشهر وخصصت مبلغا يعادل مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أماكن تواجده.

وباشرت وزارة العدل التركية في اتخاذ الاجراءات بشأن طلب تسليم مسلم من التشيك.

وأصدرت السلطات التركية في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم ومسؤولين آخرين في الاتحاد الديمقراطي.

وذكرت أنقرة حينها إن مسلم له علاقة في هجوم نفذ في انقرة في شباط فبراير من عام 2016، خلف عشرات القتلى وتبنته مجموعة "صقور حرية كوردستان" المقربة من حزب العمال الكوردستاني.

وتصنف انقرة حزب العمال الكوردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي السوري ووحدات حماية الشعب الكوردية على انها جماعات "ارهابية".

وتتهم تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي، الذي كان يقوده مسلم، بأنه امتداد لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض صراعا مع الدولة التركية منذ عقود.

سوار أحمد

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