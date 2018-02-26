2018/02/26 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية مخدرات في منفذ زرباطية

بغداد/..



اعلنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي، الاثنين، ضبط مسافر ايراني من اصل عراقي بحوزته مواد مخدرة يروم بإدخالها الى العراق.

وذكر معاون مدير منفذ زرباطية الحدودي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مفرزة مخدرات المنفذ بالتعاون مع شعبة استخبارات المنفذ ضبطت مسافر ايراني من اصول عراقية المدعو ناظم بندر اركوازي يحمل الجواز الايراني المرقم N410979560 يروم الدخول الى العراق عبر المنفذ في صالة الوافدين بحوزته مواد مخدرة ٥ اكياس صغير من مادة ترياك و٦ كياس صغيرة من كرستال وكيس صغير من الهيروين المخدرة مع ادوات التعاطي مخبأة داخل "البطانة الداخلية للقمصلة كان يرتديها وداخل الجواريب يروم تهريبها الى العراق".

واضاف البيان، انه "تم احالته الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



انتهى6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية مخدرات في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية مخدرات في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).