2018/02/26 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلل سياسي: الانتخابات في نينوى "مفضوحة النتيجة"

بغداد/..



أكد المحلل السياسي مؤيد الجحيشي، الاثنين، ان الانتخابات المقبلة "مفضوحة النتيجة" في نينوى.

وذكر الجحيشي لـ"عين العراق نيوز"، ان "المواطنين في بعض المناطق الموصلية تمارس بحقهم ضغوط من بعض الجهات السياسية التي اصبح لديها تحالفات انتخابية".

واضاف، ان "بعض السياسيين في نينوى استأجلوا (دلالين) كي يؤثروا في على المواطنين واستحصال اصواتهم، بعد اطلاق الوعود لهم بالتعيين وضمان مبالغ مالية بعد التصويت لصالح جهات معينة".

ولفت الى ان "هذا الامر ليس فقط في محافظة نينوى، انما في محافظات الجنوب ايضاً، وهذه المشكلة لابد ان توفر الحكومة لأجلها رقابة، لمنعها والوصول الى انتخابات نزيهة وتكون نتيجتها حقيقية".

وكان عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، قد وصف اليوم الاثنين، مهمة اجراء انتخابات نزيهة وعادلة في الموصل بـ"المستحيلة"، مبينا لـ"عين العراق نيوز"، ان "مضايقات" من جهات سياسية كثيرة تمارس بحق المواطنين للحصول على اصواتهم.



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