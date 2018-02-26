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سهم
2018/02/26 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجع سهم شركة "جنرال إليكتريك" لأدنى مستوى في 8 سنوات تقريباً خلال تداولات اليوم الإثنين، بفعل تغيرات إدارية تشير إلى استمرار أزمة الشركة الصناعية.

وكانت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التصنيع قد كشفت اليوم خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 17 عضواً إلى 12 فحسب، كما قررت تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس الإدارة

وكشف الملياردير "وارن بافيت" أن شركته "بيركشاير هاثاوي" باعت كل حصتها في "جنرال إليكتريك" واشترت أسهم "آبل" أكثر من أي شركة أخرى.

وتعرض سهم "جنرال إليكتريك" لخسائر حادة في العام الماضي، مع مخاوف إدارية وأخرى متعلقة بالإيرادات والأرباح.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم "جنرال إليكتريك" بنحو 3.2% ليصل إلى 14.02 دولار، وهو أدنى مستوى يوليو 2010.

وكانت "جنرال إليكتريك" كشفت تسجيل خسائر بقيمة 9.8 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباحاً بنحو 3.5 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2016.

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