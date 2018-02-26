شويغو: نقترح فتح ممر إنساني للمدنيين في الغوطة الشرقية وتنظيم هدن في التنف والركبان

2018/02/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر شويغو "يُقترح فتح ممرات إنسانية مماثلة، وتنظيم هدن إنسانية في منطقة التنف والركبان أيضا، لكي يتمكن المدنيون دون عائق من العودة إلى ديارهم، والعودة إلى الحياة السلمية".كما أعلن عن هدنة إنسانية يومية ستفرض في منطقة الغوطة الشرقية بسورية، اعتبارًا من يوم الغد، 27 شباط/ فبراير، وذلك بإيعاز من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وذكر شويغو "أول أمس، تم اتخاذ قرار بمجلس الأمن الدولي رقم 2401.بإيعاز من الرئيس الروسي، وبهدف تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين في الغوطة الشرقية، تفرض اعتبارًا من 27 شباط/ فبراير، أي من يوم الغد، من الساعة 9:00 وحتى 14:00 هدنة إنسانية يومية.وسيفتح ممر إنساني لخروج المدنيين تم تحديد الإحداثيات وسيتم الإبلاغ بها في أقرب وقت".وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، قد أعلن في وقت سابق، أن دمشق تواصل المواجهة مع التنظيمين الإرهابيين الدوليين "داعش" و"جبهة النصرة" الموجودين على الأراضي السورية، بما في ذلك وفي الغوطة الشرقية، حيث تندرج هذه العملية في نص قرار الأمم المتحدة رقم 2401.هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يومًا في جميع أنحاء سورية، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.وفي الوقت نفسه، لن ينطبق نظام وقف إطلاق النار على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة، وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.انتهى.ص.هـ.ح.

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