2018/02/26 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن مقاتلي العشائر قتلوا ثلاثة عناصر من "داعش" غرب مدينة الرمادي.

وذكر المصدر في حديث صحفي، إن "مقاتلي عشيرة البو نمر وبدعم ومساندة الجيش نفذوا واجباً في الصحراء شمال مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)".

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المقاتلين تمكنوا من قتل ثلاثة عناصر من داعش كانوا مختبئين داخل مضافة في الصحراء شمال هيت".

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تمسك المناطق المحررة بالأنبار من تنظيم "داعش"، فيما تواصل تلك القوات تطهير الصحراء من جيوب التنظيم.انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة عناصر من داعش على يد العشائر غرب الرمادي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة عناصر من داعش على يد العشائر غرب الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).