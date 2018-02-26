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بينها الدرجات الوظيفية.. مقترحات جديدة بشأن موازنة عام 2018
2018/02/26 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

كشفت عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن ادراج اهم المقترحات في مشروع موزانة عام 2018 م...

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