جريمة غسل الاموال

2018/02/26 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غسل الاموال من الجرائم التي تؤدي الى الاضرار باقتصاد البلد بشكل كبير ومؤثر وغسل الاموال هي الاعمال التي يمارسها الشخص او مؤسسه او مصرف لغرض تحويل الاموال او نقلها او استبدالها من قبل شخص يعلم او كان عليه ان يعلم ان هذه الاموال هي متحصلأت جريمه كان تكون متأتيه من رشاوي وعمولات وسرقات للمال العام او جرائم القتل والدعاره وكل عمليات الكسب غير المشروع ٠

وتمر عملية غسل الاموال بالمراحل الاتيه:

المرحله الاولى تتجسد في ايداع الاموال غير المشروعه والتي غالبا ماتكون نقديه فيتم ايداعها لدى المصارف عن طريق فتح حسابات مصرفيه او توظيف تلك الاموال في مشاريع اقتصاديه واستثماريه متنوعه او شراء اسهم وعقارات وغيرها ٠

المرحله الثانيه مرحلة التغطيه او التمويه، تتمثل هذه المرحله في ابعاد الاموال غير المشروعه ونقلها محليا او دوليا وعلى الغالب ماتتسم هذه العمليات بالتعقيد فيصعب تتبع مصادر الاموال غير المشروعه وذلك عبر استخدام العمليات المصرفيه المتاحه وحسابات الشركات الوهميه التي لاتمارس اي نشاط حقيقي سوى تلقي الحوالات الماليه ثم اعادة ارسالها الى جهات اخرى ٠

المرحله الثالثه هي مرحلة الدمج :تتجسد في اعادة ضخ الاموال غير المشروعه الى الاقتصاد المحلي والعالمي كاموال مشروعه من خلال شراء الاسهم والسندات والعقارات وتاسيس مشاريع اقتصاديه وغيرها اي تحويلها الى استثمارات مشروعه وبالاخص في الدول الناميه وعليه فان المرتكب لجريمة غسل الاموال يكون قد طمس كافة القرائن والادله التي يمكن ان تدل على المصدر الحقيقي غير المشروع للاموال فتبدو وكانها ناتجه عن نشاطات مشروعه وعليه يمكن غسل الاموال والاستفاده منها ٠

ولغرض الحد من جريمه غسل الاموال وماقد يقترنه من تمويل الارهاب فقد صدر القانون رقم ٣٩ لسنه ٢٠١٥ للحد من هذه الجريمه والتي حددت فيها عقوبات للجاني تصل الى الحبس والغرامات الماليه الكبيرة وحجز الاموال المنقوله وغير المنقوله ودعى البنك المركزي العراقي والمصارف والشركات المجازه بالتحويل الخارجي لاتخاذ اجراءات العنايه الواجبه لاكتشاف الاشخاص الذين يمارسون عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والاجراءات تضع حدود لهذه النشاطات غير المشروعه ٠

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