الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الطيران السعودي في اليمن يقتل ويصيب 23 من جنوده بالخطأ
2018/02/26 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

الطيران السعودي في اليمن يقتل ويصيب 23 من جنوده بالخطأ

 

يتبع 

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