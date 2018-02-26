اليمن... طيران التحالف يقتل ويصيب 23 من جنوده بالخطأ

2018/02/26 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر عسكري تابع للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن ثلاثة من قيادات قوات التحالف لقوا مصرعهم بجانب إصابة 20 آخرين إصابتهم مابين متوسطة وحرجة، نتيجة قصف للطيران السعودي الإماراتي بطريق الخطأ في نهم.

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