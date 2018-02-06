راصد جوي: الامطار في بغداد تنتهي بعد منتصف الليل

2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رجح الراصد الجوي نائل العلي ،اليوم الاثنين، ان الامطار سوف تنتهي في بغداد بعد منتصف الليل.

وكتب العلي على صفحته الشخصة بالفيسبوك وتابعته /SNG/، ان منخفض جوي ذو تأثيرات شبه قطبية عالي الفعالية في نهايته الأخيرة ويؤدي إلى التالي:

في السليمانية…

أمطار متوسطة إلى غزيرة وأحيانا غزيرة جدا وعلى فترات ..



وتستمر إلى مساء غد الثلاثاء لتنتهي فجر الأربعاء نهائياً …

——————————وفي هوك..

أمطار متوسطة إلى غزيرة وعلى فترات وتنتهي مساء غد الثلاثاء ..وعلى فترات..



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——————————وفي نينوى ..

أمطار متوسطة إلى غزيرة وعلى فترات وتنتهي مساء غد الثلاثاء ..وعلى فترات..



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——————————وفي كركوك..

أمطار متوسطة إلى غزيرة واحيانا غزيرة جدا وعلى فترات ..



وتستمر إلى مساء غد الثلاثاء لتنتهي فجر الأربعاء نهائياً …

——————————وفي ربيل

أمطار متوسطة إلى غزيرة وأحيانا غزيرة جدا ..



وتستمر إلى مساء غد الثلاثاء لتنتهي فجر الأربعاء نهائياً …

——————————وفي صلاح الدين

أمطار متوسطة إلى غزيرة..



تشتد أحيانا وعلى فترات وتزداد شمال شرق صلاح الدين ..



تقل تدريجياً بعد منتصف الليل لتكون الفرص ضعيفة يوم غد الثلاثاء ..

——————————وفي ديالى

أمطار متوسطة تشتد أحياناً وتزداد شمال ديالى وعلى فترات وتنتهي فجر غد الثلاثاء وتبقى فقط زخات عشوائية متوسطة على وبالأخص مناطق شرق ديالى … .

——————————وفي بغداد

أمطار متوسطة تشتد أحيانا وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون يوم غد شبه مستقرة وربما زخات متقطعة ..وعلى فترات..



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——————————وفي الأنبار

أمطار خفيفة إلى متوسطة تشتد أحياناً .



وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون يوم غد شبه مستقرة ..



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ماعدا مناطق جنوب الأنبار الصحراوية تكون فيها أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال ظهر غد الثلاثاء..

—————————-وفي بابل

أمطار متوسطة تشتد أحياناً وتبدأ تدريجياً اليوم وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون يوم غد الثلاثاء شبه مستقرة .

——————————وفي واسط

أمطار متوسطة تبدأ في مساء اليوم..



تشتد أحياناً وتستمر الفرص ليوم غد الثلاثاء بشكل أقل وعلى فترات متقطعة..

——————————وفي كربلاء

أمطار متوسطة تشتد أحيانا وتبدأ بعد الظهر وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون يوم غد شبه مستقرة ..وعلى فترات..



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——————————وفي النجف

أمطار متوسطة تشتد أحيانا وعلى فترات وتبدأ بعد الظهر وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون شبه مستقرة يوم غد الثلاثاء ….



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——————————وفي الديوانية

أمطار متوسطة تشتد أحياناً وعلى فترات وتبدأ بعد الظهر وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون شبه مستقرة يوم غد الثلاثاء ….



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——————————وفي المثنى

أمطار متوسطة تشتد أحياناً وعلى فترات وتنتهي بعد منتصف الليل لتكون شبه مستقرة يوم غد الثلاثاء ….



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——————————اما في ميسان

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية تشتد أحياناً وعلى فترات وتبدأ في وقت متأخر من هذه الليلة وتستمر الفرص خلال يوم غد الثلاثاء مع فترات انقطاع خلال الصباح ثم تعود بعد الظهر بشكل أقوى لتنتهي في وقت متأخر من يوم غد الثلاثاء وعلى فترات ….



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——————————وفي ذي قار

أمطار متوسطة رعدية تشتد أحياناً وبالأخص مناطقها الشرقية.



وتبدأ تدريجياً مساء اليوم او خلال الليل وعلى فترات وتنتهي فجر الغد أو تبقى زخات خفيفة ثم تعود الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة مساء غد الثلاثاء لتنتهي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ….



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——————————واخير في البصرة

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية تشتد أحياناً وعلى فترات وتبدأ في وقت متأخر من هذه الليلة وتستمر الفرص خلال يوم غد الثلاثاء مع فترات انقطاع خلال الصباح ثم تشتد بعد الظهر … لتنتهي في وقت متأخر من يوم غد الثلاثاء وعلى فترات ….



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