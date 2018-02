وزير العدل: الحكومة باشرت بإعادة أكثر من 50% من النازحين الى مناطقهم

2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد وزير العدل، حيدر الزاملي، اليوم الاثنين، على الحكومة تعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم، مبينا انها تحاسب المجرمين وفق القانون العراقي.

وذكر الزاملي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، خلال افتتاح اعمال الدورة العادية 37 لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان “الحكومة باشرت باعادة اكثر من 50% من النازحين الى مناطقهم والعمل جارٍ على اعادة المتبقين، ومحاسبة المجرمين منتهكي حقوق الانسان وفقا لفقرات القانون العراقي”.

واوضح، أن “الحكومة لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، فلا مجال للافلات من العقاب ولا يوجد شخص محصن من الخضوع للقانون، وقد استحدثت الحكومة هيئات تحقيقية مختصة لمتابعة تلك الجرائم هذا من جهة”، مشيرا الى “تشكيل لجنة في مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في ادعاءات ارتكاب القوات العراقية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي انتهاكات لحقوق الانسان رغم الاشادات الدولية بنظافة تلك الحرب والمهنية العالية التي اتبعتها القوات المحررة”.

