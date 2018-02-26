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المفوضية الانتخابات ستفتح محطات اقتراع في 19 دولة
2018/02/26 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، عن المصادقة مجلس المفوضيين على فتح محطات اقتراع في 19 دولة، تخصص لمشاركة العراقيين في خارج العراق بالانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في 12 ايار المقبل.

وذكر نائب رئيس مجلس المفوضين رزكار حمة محي الدين في بيان تلقى (كركوك ناو) نسخة منه، ان “المجلس صادق على فتح […]

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