نائب: النزاعات العشائرية بالبصرة تهويل اعلامي ولا تحتاج لعملية عسكرية

2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس: اكد النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي، اليوم الاثنين، عدم حاجة المحافظة الى عملية عسكرية لفرض القانون من اجل تسوية النزاعات العشائرية، فيما اشار الى انه تم تهويل ذلك اعلاميا.

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وذكر خلاطي لـ"الغد برس"، ان "تسوية النزاعات العشائرية لا يتطلب تحريك قطاعات عسكرية كبيرة او خطة لفرض القانون"، مبينا ان "الامر يمكن حسمه بتلبية طلبات المحافظة المتعلقة بتجهيز قيادة الشرطة بالعدة والعدد".واشار الى ان "الاقتتال القبلي في البصرة جرى تهويله اعلاميا وهو لا يختلف عما يجري في بقية المحافظات".وكانت قيادتا القوات البرية وعمليات البصرة، اكدتا في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، ان البصرة لا تحتاج الى عملية عسكرية بقدر فرض القانون ومحاسبة المخالفين، فيما زار رئيس الوزراء حيدر العبادي محافظة البصرة قبل اربعة ايام، واكد خلال اجتماعه بالحكومة المحلية، انه يجب فرض القانون واعتقال جميع المطلوبين في المحافظة.يذكر ان الحكومة الاتحادية قبل فترة سابقة، امرت بتحرك قوة امنية من بغداد الى محافظة البصرة لفرض القانون والقضاء على النزاعات العشائرية.

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