الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تطبيق فوري للهدنة في سوريا

2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الإثنين، إلى تطبيق فوري للهدنة التي طلبها مجلس الأمن الدولي في سوريا لمدة 30 يوما لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء حالات طبية.

واوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي أضاف إسمي وزيري الصناعة والتربية السوريين الجديدين على قائمة العقوبات التي تستهدف مسؤولين في نظام دمشق، ما يرفع إلى 257 عدد الشخصيات التي جمدت أرصدتها في الاتحاد الأوروبي ومنعت من السفر إلى دوله.

كما أن العقوبات الأوروبية تطال 67 كيانا.

وإضافة اسم الوزيرين يتم بشكل آلي إذ تحدث قائمة العقوبات في حال حصول تعديل داخل الحكومة السورية.

وذكرت موغيريني عند بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، «هذه الهدنة يجب أن تطبق على الفور».

واعتبرت أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن مساء السبت وأيدته روسيا يشكل «خطوة أولى» ضرورية ومشجعة، لكن «الوضع على الأرض يتدهور بشكل دراماتيكي، وخصوصا من وجهة النظر الإنسانية».

ويأتي ذلك بعد دعوة مماثلة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جنيف، قائلا، إن «قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط إذا طبقت بشكل فعلي».

في موسكو أمر الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يدعم نظام دمشق، الإثنين باحترام هدنة إنسانية يومية اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية في سوريا معقل المعارضة الذي يتعرض لهجوم دام ينفذه النظام، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

من جهته قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن، «نعود إلى القرون الوسطى» في سوريا، مستنكرا ما يحصل لسكان الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأوضح مصدر أوروبي، أنه من غير المتوقع إجراء أية محادثات حول الوضع في سوريا خلال اجتماع بروكسل، في حين أن عدة وزراء بارزين لم يحضروا.

وتواصلت أعمال القصف والمعارك رغم قرار مجلس الأمن حيث قتل عشرة مدنيين على الأقل الإثنين في غارات لقوات النظام على الغوطة الشرقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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