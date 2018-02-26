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مفوضية ذي قار تشكل 44 لجنة لرصد الخروقات في الحملات الانتخابية
2018/02/26 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار اليوم عن تشكيل لجان خاصة لرصد الخروقات في الحملات الانتخابية المقرر انطلاقها في شهر نيسان المقبل .

شبكة اخبار الناصرية:اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار اليوم عن تشكيل لجان خاصة لرصد الخروقات في الحملات الانتخابية المقرر انطلاقها في شهر نيسان المقبل .وذكر معاون مدير المفوضية في ذي قار رافد الزيدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان مكتب المفوضية في المحافظة شكل 44 لجنة رصد لمتابعة الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر انطلاقها في العاشر من شهر نيسان المقبل .

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