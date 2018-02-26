مستشار خامنئي يتحدث عن

2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي أنه خلال الزيارة التي أجراها للعراق، لم يطرح حديث عن الوساطة العراقية بين إيران وأمريكا علی الإطلاق.

وذكر ولايتي للصحفيين عقب لقاء جمعه بشيوخ السنة في العراق ان ايران على علم بأن الأمريكان يسعون إلى التوغل السري والخفي في العراق.

واضاف أن "العراق حكومة وشعباً یعارضان هذا التوغل الأمريكي"، قائلا إنه "بطبيعة الحال سيتم تعزيز التعاون بين إيران والعراق في مجال السياسات الإقليمية".

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