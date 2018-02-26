🔴 كريستيانو: أحياناً أنظر للمرآة وأسب نفسي

2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال نجم نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو :”نعم هناك أوقات أقف فيها أمام المرآة وأنظر لنفسي وأقول : أنا سئ للغاية، ثم أسب نفسي على ما ارتكبته من أفعال في الماضي، ولكن بصرف النظر عن كل شئ، يجب في النهاية أن تحب نفسك”، مُضيفاً :”جميع الناس يحتاجون لمعرفة ما ينقصهم، ويبحثوا عن تقدير أنفسهم، وإذا كنت لا تحب أن تقف أمام المرآة، فهذا لأنك لا تحب نفسك”.

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