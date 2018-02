2018/02/26 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر قال جاري نيفيل، نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، يليق للعب في نادي سالفورد سيتي.

يلعب نادي سالفورد سيتي، ضمن منافسات الدرجة الخامسة، بالدوري الخامسة الإنجليزي.

None for United .



Salah would fit in well @SalfordCityFC https://t.co/jnHEK0Tw6Z مواد متعلقة أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: دي خيا يطلب زيادة راتبه للبقاء في أولد ترافورد جاري نيفيل يهاجم لاعبو أرسنال ويصفهم بالمتخاذلين

— Gary Neville (@GNev2) February 26, 2018وكان أحد المشجعين، قد سال نيفيل، "أي من اللاعبين الحاليين لليفربول يمكنه أن يضمهم إلى يونايتد؟"، فرد ساخرًا "لا أحد ..



صلاح سيكون مناسبًا سالفورد سيتي".

ويشار إلى أن المصري محمد صلاح، هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي، بـ 23 هدفًا، خلف هاري كين متصدر الترتيب بهدف واحد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بالدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، فيما يأتي يونايتد في المركز الثاني بـ 59 نقطة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيفيل يسخر من محمد صلاح) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيفيل يسخر من محمد صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).