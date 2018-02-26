فيديو - ملخص دور الـ16 بكأس تونس| فرق الدرجة الثالثة والرابعة يحدثون المفاجأة والأفريقي والنجم يتأهلان لربع النهائي

2018/02/27 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر اختتمت أمس الأحد، منافسات دور الـ16 بكأس تونس، والذي شهد تفوق لفرق الدرجة الثالثة والرابعة.

حقق الأفريقي، حامل لقب الموسم الماضي، فوزا صعبا على مستقبل السبيخة، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الإضافي الأول احتسبت ضربة جزاء لصالح الأفريقي في الدقيقة 99 نجح التيجاني بلعيد من تسجيلها في المرمى.



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وعزز حمزة العقربي تقدم الأفريقي هدف ثاني في الدقيقة 107 قبل أن يسجل كريم التركي هدف السبيخة الوحيد في الدقيقة 111 من ضربة جزاء، واختتمها ياسين الشماخي بالهدف الثالث للأفريقي في الدقيقة 122 من عمر اللقاء.

- الاتحاد المنستيري x الصفاقسي:الصفاقسي أيضا تأهل بصعوبة على حساب الاتحاد المنستيري بهدف نظيف.

مع اقتراب حكم اللقاء لإعلان صافرة نهاية الوقت الأصلي واللجوء للأشواط الإضافية، كان لعلاء الدين المرزوقي رأيا آخر وسجل للصفاقسي في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

- أولمبيك مدنين x اتحاد التطاوين:أحدث اتحاد تطاوين، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مفاجأة بإقصاء أولمبيك مدنين بالتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

أيوب جرتيلة سجل الهدف الأول للتطاوين في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 80 أدرك وجدي الماجري التعادل لأولمبيك، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 114 يسجل بلال التواتي هدف الفوز لاتحاد تطاوين معلنا الصعود بفريقه إلى ربع النهائي.

- مستقبل الجريش x النجم المتلوي:استكمالا للمفاجآت، يصعد مستقبل الرجيش، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، على حساب نجم المتلوي.

الرجيش سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء عن طريق محمد حسن صيود ورغم محاولات لاعبي المتلوي لإدراك التعادل ومن ثم الفوز إلا أنه في الأخير ودع الكأس.

- الأولمبي للنقل x مستقبل قابس:مستقبل قابس نجح أيضا في التأهل بهزيمة الألمبي للنقل بهدف وحيد، سجله إسكندر العقربي في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

- سبورتينج المكنين x النجم العلوي:وبالركلات الترجيحية يخطف النجم العلوي بطاقة الصعود من أمام سبورتينج المكنين برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

حلمي العكرمي بدأ التسجيل للمكنين في الدقيقة 18 من الشوط الأول قبل أن يسجل مهندي المسعودي هدف التعادل للعلوي في الدقيقة 36 من نفس الشوط.

الأشواط الإضافية انتهت أيضا بنتيجة التعادل، وفي الأخير يحسمها العلوي بركلات الحظ.

- الملعب التونسي x البنزرتي:وبصعوبة أيضا يتأهل البنزرتي بعد الفوز على الملعب التونسي في ركلات الحظ الترجيحية.

الوقت الأصلي والأشواط الإضافية انتها بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن يحسمها البنزرتي في ركلات الترجيح برباعية مقابل هدفين.

- النادي البنبلي x النجم الساحليوأخيرا تأهل النجم الساحلي على حساب النادي البنبلي، الذ يلعب في دوري الدرجة الثالثة، بالفوز عليه بثنائية نظيفة.

التسجيل جاء مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية من صافرة البداية على يد أيمن الصفاقسي، وعزز سليم بن بلقاسم تقدم الفريق الساحلي بهدف ثاني في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

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