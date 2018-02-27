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#أحمد صبحى منصور - الدور الخفى للصحابة الذين مردوا على النفاق فى عهد النبوة : محاولة للفهم
2018/02/27 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور الدور الخفى للصحابة الذين مردوا على النفاق فى عهد النبوة : محاولة للفهم مقدمة :1 ـ عن مقالة (عثمان بن عفان ) السابقة جاءت تعليقات ، ورددت عليها ، وأعيد النشر هنا لتسجيل هذا التفاعل الذهنى بيننا فى موقع أهل القرآن .

قالت بنت الفرات ( شكرا لك دكتور احمد على هذه المقاله الرائعه، انه فعلا مكر تزول منه الجبال فعثمان بمكانته وثراءه ترك كل هذا وهاجر الى المدينه كي يتجسس على النبي عليه السلا......

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