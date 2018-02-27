2018/02/27 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم وكشف أن الشرطة أحبطت 4 مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة لندن تكشف مؤامرة إرهابية جديدة ضد بريطانيا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة لندن تكشف مؤامرة إرهابية جديدة ضد بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).