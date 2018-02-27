الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


شرطة لندن تكشف مؤامرة إرهابية جديدة ضد بريطانيا
2018/02/27 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم وكشف أن الشرطة أحبطت 4 مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.

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