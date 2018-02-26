الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


النائب الفني لمحافظ صلاح الدين يلتقي فريق ادارة مشاريع البنك الدولي في المحافظة .
2018/02/27 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق - ماجد الحرداني 

 

التقى النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمت البلداوي بفريق ادارة مشاريع البنك الدولي في المحافظة وبحث معهم المشاريع الخدمية المقترحة من قبل دوائر الدولة ضمن القرض الاضافي للبنك الدولي والذي يسهم في اعادة وتاهيل الخدمات بما يضمن استقرار المدن المتضررة في صلاح الدين . 

 

واوعز البلداوي النائب الفني للمحافظ الدوائر الحكومية  بالاسراع في اعداد الكشوفات  وتزويد الفريق بها لاجل دراستها وادراجها  ضمن المشاريع التي ستنفذ عن طريق البنك الدولي في بعض مدن المحافظة  .

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