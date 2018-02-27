🔴 الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو رسمياً

2018/02/27 | 03:10

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هاي كورة – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة التي ستجمع فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب في إطار مباريات الدوري الإسباني، حيث ستقام المباراة في التاسعة إلا الربع بتوقيت إسبانيا -الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة- يوم الأحد 6 مايو.

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