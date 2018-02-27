راؤول جونزاليس: متفائل بتخطي باريس وأتمنى بقاء زيدان

2018/02/27 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أعرب راؤول جونزاليس قائد ريال مدريد السابق عن ثقته في قدرة الفريق على عبور عقبة باريس سان جيرمان والتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في طريقه للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويقوم اللاعب مساء الثلاثاء بحضور والمشاركة في حفل توزيع جوائز لوريوس 2018 في موناكو والذي سيسلط فيه الضوء على العمل الذي قامت به مؤسسة لوريوس سبورت فور جود التي تنظم أكثر من 100 برنامج في 35 بلدا لمساعدة الشباب المعرضين لخطر الاستبعاد المجتمعي.

وأكد جونزاليس في مقابلة صحفية على هامش مشاركته بالحفل على تفاؤله بتخطي مدريد عقبة باريس، قائلا: "ريال مدريد سيصل للدور ربع النهائي.



دعونا ننتظر لقاء العودة لكن نتيجة الذهاب جيدة للفريق وأثبتت أنهم قادرون على التعامل مع الموقف رغم أن الجميع رشح باريس سان جيرمان للفوز باللقب هذا الموسم ومن الجيد الفوز عليهم وإقصاء أحد المرشحين من هذا الدور".



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وأردف "الفريق الباريسي يمتلك عدة لاعبين ولا يمكن التركيز فقط على أثنين، لكن الفريق.



ما يقدمه زيدان مع الفريق خلال عامين فقط شيء رائع لقد فاز بدوري الأبطال مرتين والعديد من الألقاب الأخرى وأفتقد لا يمكنك مطالبة المدرب بأكثر من ذلك".

وأكمل "لا يمكن لأحد أن يعرف الإجابة حول السبب في ظهور الفريق بهذا المستوى بعد ان بدأ الموسم بالفوز بثلاث بطولات لكن مع بداية مشوار الدوري تراجعت النتائج، لكن الآن الفريق يسير في خطى صحيحة نحو العودة شيئا فشيئا لنتائجه المعتادة".

واختتم اللاعب تصريحاته "دون أدنى شك أتمنى بقاء زيدان مع الفريق.



رغم ان الخروج أمام باريس يعني موسم سيء للفريق لكنه حقق 3 كؤوس هذا العام وسبق أن عاصرت مواسم لم نحصل على أي بطولة بل لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ويقام لقاء العودة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد مساء الثلاثاء السادس من مارس القادم بحديقة الأمراء في باريس.

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