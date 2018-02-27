بالصور... تعرف على أول إمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير

2018/02/27 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

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