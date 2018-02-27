الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


بالصور... تعرف على أول إمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير
2018/02/27 | 03:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... تعرف على أول إمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... تعرف على أول إمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو
⋙ صدمة في باريس.. تحديد مدة غياب نيمار
⋙ الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة
⋙ نخبة السينما العربية ترأس لجان تحكيم تطوان للسينما المتوسطية
⋙ بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف
بالفيديو والصور
⋙ ماذا قال الامام علي (ع) عن فضل الجهاد في سبيل الله | فيديو
⋙ فيديو - ملخص دور الـ16 بكأس تونس| فرق الدرجة الثالثة والرابعة يحدثون المفاجأة والأفريقي والنجم يتأهلان لربع النهائي
⋙ بالصور.. مصحة لعلاج إدمان الإنترنت مقابل 1600 دولار في الليلة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد