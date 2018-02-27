الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


وعاءُ الزمنِ الرديء
2018/02/27 | 03:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عادل الشرقي

 

زمنٌ تأبَّطَ ما استطاعَ مَصائبــــــا

إذ باتَ كالمَطعونِ يَصرخُ غاضِبا

ليبثَّ بينَ النّاسِ كُلَّ سُمومِـــــــــهِ

ويَدبَّ من تَحتِ الثِّيابِ عقاربـــــا

زَمـنٌ خُرافـيٌّ غَـزا أحلامَنـــــــــا

فأحالهُــنَّ مآتمـــــاً ونَوائبـــــــــــا

يَختالُ كالحَربــــاءِ بَيــنَ ظلالنــــا

فإذا اختفى عَنّــا يكونُ  الآيبــــــا

جَمعَ النخيلَ لكي يَحزَّ رقابَهـــــــا

 بنِصالهِ غَـــــدراً وكانَ الحاطِبــــا

زَمـنٌ قميءٌ قد أشاعَ المَــوتَ في

طُرقاتِنا كيما تكونَ  خَرائِبــــــــا

تَسري مَخالِبُهُ بِجَوفِ رِئاتِنــــــا

لتعودَ من دَمِنا البَريءِ خَواضِبا

زمنٌ أتى بالخائنين بلادَهَــــــــم

والحاملينَ الصَّوت بُوماً ناعِبـــا

 والوالغينَ إلى المناكبِ خِسَّـــــةً

والحالقينَ من الخُنوع شواربـــا

كلماتُهُم عَفنٌ ولو أبصَرتَهَــــــم

يَوماً كأنَّك قد رأيتَ ثَعالبــــــــا

يَتصارعونَ على خَرابِ بُيوتِنا

ولقد أَرونـــا في الحياة عَجائبا

وعن المظالمِ ينسجونَ ملاحمـاً

لكنَّهم ملأوا البلادَ نوائبـــــــــــا

يشكوا من اغتصبَ العدوُّ بلادهُ

ممن غزاهُ وبث فيه مخالبــــــا

فَلِمَـــــنْ سيشكو لو تسلَّلَ خائِـــنٌ

من نفس مَوطنهِ وكان الغاصبا ؟

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