13 قتيل و5 جرحى: حصيلة اليوم الثامن والثلاثين لحرب عفرين

2018/02/27 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد وتيرة القصف المدفعي والغارات الجوية ...

وثّق مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان، مقتل 13 شخصاً وإصابة 5 آخرين بجروح، في اليوم الثامن والثلاثين للهجوم التركي على منطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وسط تصاعد وتيرة عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية في المناطق الحدودية.

ففي ناحية شيه غربي عفرين، شهد مركز الناحية والقرى المحيطة بها قصفاً مركزاً واشتباكات قوية، خصوصا في قرى سنارة وآنقله وجقلا وقرميلق.



أما في ناحية جنديرس جنوبي غربي عفرين، أيضاً شهد المركز هناك قصفا مدفعياً واشتباكات بمحيط قرى يلانقوز التي تعرضت لقصف مدفعي وغارات جوية أدت لمقتل 5 مدنيين بينهم طفلان، وجرح ثلاثة آخرين ومفقودين تحت الأنقاض نتيجة هذه ‹المجزرة›.



و كذلك تعرضت قرى: جلمة وهيكجه لقصف واشتباكات عنيفة بين الطرفين، وفق بيان للمركز، أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز).

أما في ناحية شران، شمالي شرق عفرين، فقد تعرض مركز الناحية لقصف مدفعي إضافة إلى تعرض القرى المحيطة بها لأكثر من 20 قذيفة، ما سبب حالة ذعر للأهالي المدنيين هناك، حيث التجأ العديد منهم إلى الأقبية و الكهوف وبعضهم استطاع الوصول لعفرين رغم منع بعض العائلات يوم أمس، كما وأدى القصف العشوائي على مركز الناحية إلى إحداث أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات المدنيين هناك.

وفي ناحية راجو، شمالي غربي عفرين، فقد استمرت الاشتباكات والقصف المدفعي، ليطال قرى كاوندا وحاج خليل وبعدينا وميدانا وبليلكو.

وذكر المركز، إن أكثر من 6 مقاتلين من قوات الـ YPG فقدوا حياتهم، وكذلك مقاتل في صفوف قوات التجنيد الإجباري (الدفاع الذاتي).

وعرف من القتلى كل من «ريبر حنان بريم، تجنيد إجباري مع ستة آخرين من الـ YPG - 5 مدنيين من يلانقوز بناحية جنديرس - دمهات كمال حسين مقاتل من الـ YPG».

فيما عرف من الجرحى كل من «محمد عمر حمو (48 عاماً) - بوزان حمو - 3 جرحى من يلانقوز».

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