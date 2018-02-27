2018/02/27 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاف سبورت : الكل قال نعم لجريزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – اشار علاف صحيفة سبورت الكتالونية إلى موافقة لاعبين برشلونة على ضن جريزمان في الصيف حيث جاء الغلاف الرئيسى بعنوان .
غرف ملابس برشلونة تعطى الموافقة لضم جريزمان
مباراة يوم الاحد هى الاخيرة له ضد برشلونة
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاف سبورت : الكل قال نعم لجريزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).