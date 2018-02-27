الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


علاف سبورت : الكل قال نعم لجريزمان
2018/02/27 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اشار علاف صحيفة سبورت الكتالونية إلى موافقة لاعبين برشلونة على ضن جريزمان في الصيف حيث جاء الغلاف الرئيسى بعنوان .

غرف ملابس برشلونة تعطى الموافقة لضم جريزمان

مباراة يوم الاحد هى الاخيرة له ضد برشلونة

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/02/hihi2-2018-02-27_00-32-30_033543-158x200
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاف سبورت : الكل قال نعم لجريزمان) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاف سبورت : الكل قال نعم لجريزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اندا : ريال مدريد لا يعرف ماذا حدث لايسكو
⋙ صدمة في باريس.. تحديد مدة غياب نيمار
⋙ الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة
⋙ نخبة السينما العربية ترأس لجان تحكيم تطوان للسينما المتوسطية
⋙ بريطانيا تواجه خطرا إرهابيا من اليمين المتطرف
بالفيديو والصور
⋙ ماذا قال الامام علي (ع) عن فضل الجهاد في سبيل الله | فيديو
⋙ فيديو - ملخص دور الـ16 بكأس تونس| فرق الدرجة الثالثة والرابعة يحدثون المفاجأة والأفريقي والنجم يتأهلان لربع النهائي
⋙ بالصور... تعرف على أول إمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد