علاف سبورت : الكل قال نعم لجريزمان

2018/02/27 | 04:10

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هاي كورة – اشار علاف صحيفة سبورت الكتالونية إلى موافقة لاعبين برشلونة على ضن جريزمان في الصيف حيث جاء الغلاف الرئيسى بعنوان .

غرف ملابس برشلونة تعطى الموافقة لضم جريزمان

مباراة يوم الاحد هى الاخيرة له ضد برشلونة

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