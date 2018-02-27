محمد الهلالي - هل ينبغي تدريس الفلسفة لتلاميذ البكالوريا المهنية؟

2018/02/27 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الهلالي "ليست الفلسفة معبدا، وإنما هي ورشة".(الفيلسوف والطبيب والابستمولوجي الفرنسي جورج كانغليم)لماذا ينبغي تدريس الفلسفة لتلاميذ البكالوريا المهنية؟ ما هي المشاكل البيداغوجية التي يواجهها تدريس الفلسفة لهذه العينة من التلاميذ؟ ما هي المشاكل الفعلية التي تشكل عائقا أمام هذا الأمر؟ هل هؤلاء التلاميذ لا يملكون مكتسبات قبلية مثل غيرهم تؤهلهم لتعلم الفلسفة أم أن طبيعة تكوينهم العملي تتعارض ف......

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