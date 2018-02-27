التحالف الأمريكي يعارض إنشاء لجنة لتقييم الوضع في الرقة

2018/02/27 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يرى مغزى في الاقتراح الروسي لإنشاء لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة حول الوضع في الرقة السورية.

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