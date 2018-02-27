الثلاثاء 27 شباط 2018 م (11 جمادى الآخرة 1439 هـ)


شاهد... ملك المغرب بعد إجراء عملية ناجحة في القلب
2018/02/27 | 05:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة، الاثنين 26 فبراير/ شباط، بسبب اضطراب في الإيقاع الأذيني في مستشفى أمبرواز باريه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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