نشرة اخبار ام الدنيا ليوم الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨

2018/02/27 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اهتماما من وكالة الصحافة المستقلة بقرائها الاعزاء في مصر والعالم العربي تقدم لكم أجندة لأهم الأخبار المزمع حدوثها يوم غد الثلاثاء 27/2/2018 في مصر قلب العروبة النابض، حيث يشهد الغد مجموعة من الأحداث الهامة داخليًا وخارجيًا وهي كالتالي .

القاهرة ..تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 13 متهما (أمناء ورقباء شرطة) وذلك في قضية اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب .

القاهرة ..تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إخوانيا، وذلك في قضية “كتائب حلوان” الإرهابية.

القاهرة ..تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

الطور ..يشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مباراة كرة القدم بين فريق شباب منتخب محافظة مينسك عاصمة بيلا روسيا وفريق منتخب جنوب سيناء، على استاد المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ ؛ وتأتى المباراة فى إطار تشجيع السياحة الرياضية.

القاهرة / الرياض ..يتوجه المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إلى المملكة العربية السعودية بعد انتهاء زيارته فى البحرين، حيث يلتقى الشيخ تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة فى السعودية لبحث التعاون فى مجال الشباب والرياضة بين مصر والسعودية.

الإسكندرية ..تفتتح أكاديمية البحث العلمي، محطة طاقة شمسية نموذجية متعددة الاستخدامات وهى الأضخم تكنولوجياً فى مصر وفي الوطن العربي، بمدينة برج العرب، ويعقب ذلك زيارة ميدانية لموقع المحطة بمدينة الأبحاث العلمية فى برج العرب – الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الجيزة ..يطلق مجمع البحوث الإسلامية، قافلة توعوية إلى الواحات البحرية، من وعاظ الأزهر الشريف ضمن خطة المجمع للتواجد فى المناطق النائية والمهمة لحماية المواطنين من الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن فى مواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب اصطفاف جميع المواطنين خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب في تمام الساعة العاشرة صباحا .

الجيزة ..تنظم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بالتعاون مع ائتلاف دعم مصر، وذلك لحشد التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع انعقادها الشهر المقبل ؛ ويشارك بالمؤتمر كافة مستثمري المنطقة الصناعة بمدينة السادس من أكتوبر، وعدد من نواب المدينة ورئيس ائتلاف دعم مصر واتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى، كما يشارك عدد كبير من العاملين بالمنطقة الصناعية بالمؤتمر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

القاهرة ..يفتتح جهاز حماية المستهلك مركز التدريب الإقليمى المصري لحماية المستهلك وذلك فى إطار تدريب العاملين فى مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات مع العديد من الدولة أعضاء منظمة (أنكتاد) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

القاهرة ..يستضيف صالون الشاعرة فاطمة ناعوت بقاعة المسرح الكبير بمكتبة مصر الجديدة السيد اللواء عماد شحاته ميخائيل، محافظ قنا الأسبق، في تمام الساعة الخامسة مساء، والذي يتحدث عن العملية الشاملة في سيناء.

القاهرة ..يقيم “بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء حفل شباب الغناء العربي للفنانة “هلا رشدي”، والفنان “مازن دراز” ؛ يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل .

حلوان ..يشهد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المؤتمر العمالى الحاشد الذى تنظمه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية لدعم وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة، بنادى العاملين بشركة الحديد والصلب بحلوان.

القاهرة ..يعقد المركز القومى للبحوث “الملتقى التسويقي والمعرض السنوي للمخرجات البحثية” في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك فى ضوء توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توجيه كافة الجهود لدعم البحث العلمي للصناعة الوطنية، وتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية متكاملة لربط البحث العلمي بالقطاعات الصناعية والخدمية.

القاهرة ..تنظم مكتبة ألف فى المهندسين، حفلاً لتوقيع رواية “بنات الباشا” للكاتبة نورا ناجي، والصادرة عن دار أجيال للنشر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

القاهرة ..يستضيف مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك الشاعر الشاب “مصطفى ناصر”، ليلقى بعض من أشعاره و يقام الحفل فى تمام الساعة السابعة مساء .

القاهرة ..تحيي فرقة ” ستروبيري سوينج” حفلا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة ..تستقبل قاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك اللقاء الأسبوعى بعنوان “حديث الثلاثاء” و يحاضر باللقاء المنشد على رسلان، ويقام اللقاء فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

القاهرة ..يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل أوركسترا الفنان عمر خيرت و ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة ..تقام مباراة كرة القدم بين فريقى “الزمالك وطلائع الجيش” وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من بطولة الدورى العام المصري، وتقام على استاد القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء .

المنصورة ..يستقبل الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، المواطنين الراغبين فى عرض طلباتهم ومشكلاتهم بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

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