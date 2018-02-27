أمريكا تعلق على إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في الصين

2018/02/27 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن اقتراح الحزب الشيوعي الصيني إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية المسموح به دستوريا في البلاد وهو ولايتان، وبالتالي فتحه الباب أمام بقاء الرئيس شي جين بينغ في منصبه قدر ما يشاء، هو "قرار يعود إلى الصين".

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