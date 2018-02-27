ميناء طنجة يوسع دوره بأكبر الرافعات في العالم

2018/02/27 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميناء طنجة يوسع دوره بأكبر الرافعات في العالمطنجة (المغرب)- كشف ميناء طنجة المتوسط عن تحولات كبيرة لتوسيع دوره المحوري كبوابة للاقتصاد المغربي، إضافة إلى دوره الكبير في النشاط التجاري للقارة الأفريقية بالتعاون مع الكتل الاقتصادية الكبرى.وكشفت شركة “أب تيرمينال” المكلفة بمناولة الحاويات في ميناء طنجة المتوسط الدولي عن وصول 3 من أكبر رافعات السلع في العالم.وذكرت الشركة غير الحكومية إن الرافعات من نوع “ديول ترولي أس.تي.أس كرينز 39” مصممة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة الجديدة التي تعبر الطريق التجاري بين آسيا وأوروبا.وذكرت أن ارتفاع الرافعات المصنعة في مدينة شنغهاي الصينية يصل إلى نحو 144 مترا، ما يجعلها الأكبر من نوعها في العالم.وأكدت أن الرافعات سوف تدخل حيز التشغيل في ميناء طنجة المتوسط في بداية العام المقبل.ويستقبل مضيق جبل طارق، الذي يقع بين المغرب وإسبانيا، نحو 60 ألف سفينة سنويا، ويتمتع بموقع استراتيجي على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.ونسب إلى دنيس أوليسن المدير العام لشركة “أب تيرمينال” قوله إن “الرافعات الثلاث سوف تعزز الكفاءات وتطور القدرات، لخلق مسارات بحرية جديدة”.واوضح أن الشركة تعمل مع ميناء طنجة المتوسط “على خلق مجالات جديدة للاستثمار، ليصبح المغرب منصة رائدة في التجارة العالمية”.وأشار أوليسن إلى أن “محطة استقبال السفن سوف تتمكن بفضل الرافعات الجديدة المبتكرة، من استيعاب أكبر السفن العالمية، من أجل تعزيز جاذبية الميناء الدولي على أكثر الطرق التجارية استراتيجية على مستوى العالم”.

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