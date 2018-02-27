اندا : ريال مدريد طلب من دي خيا عدم تجديد عقده

2018/02/27 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تحدث الصحفي صاحب الاخبار الحصرية ادواردو اندا في برنامج تشيرنجيتو ان نادي ريال مدريد تواصل مع دي خيا و طلب منه عدم تجديد عقده مع مانشتستر يونايتد و الانتظار حتى عام 2019 عندما يصبح لاعب حر من اجل التفاوض معه .

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